Суд отказал бывшему руководителю ФСИН в условно-досрочном освобождении

Центральный районный суд Калининграда отказался условно-досрочно освободить бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного за хищение.

Ходатайство было подано 5 апреля и рассмотрено сегодня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что в июне 2017 года суд приговорил Александра Реймера к 8 годам колонии общего режима за мошенничество на 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов.

В августе прошлого года Замоскворецкий суд Москвы полностью удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании 2,2 млрд рублей с Реймера.

