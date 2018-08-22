ФСИН отсудила у экс-директора Реймера более 2,2 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы полностью удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании 2,2 млрд рублей с ее экс-главы Александра Реймера.



«Исковые требования ФСИН были полностью удовлетворены. Сумма взыскания — 2 млрд 248 млн 971 тыс. рублей, в солидарном порядке», — цитирует РБК пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.



Напомним, что в июне 2017 года суд приговорил Александра Реймера к 8 годам колонии общего режима за мошенничество на 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Также сторона обвинения требовала взыскать с Реймера 2,7 млрд рублей ущерба.