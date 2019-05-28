Экс-глава Минкомсвязи Никифоров номинирован в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината

Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров номинирован в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Его кандидатура упоминается в материалах к заседанию совета директоров ММК, которое намечено на 31 мая. Всего в списке кандидатов значатся 10 человек.

Сам Никифоров заявил, что предложение войти в состав совета директоров ММК поступило по итогам общения с председателем совета директоров, председателем комитета по стратегическому планированию Виктором Рашниковым, пишут «Ведомости».



Ранее стало известно, что компания Diginavis Николая Никифорова стала соучредителем компании ООО «Аэропрактика», которая будет производить самолеты Т-500 в Иннополисе.

