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В Альметьевском районе обнаружили нелегальную свалку с медицинскими карточками пациентов

16:57, 28.05.2019
В Альметьевском районе обнаружили нелегальную свалку с медицинскими карточками пациентов
Фото: eco.tatarstan.ru

Специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в ходе проведения выездной проверки обнаружили в Альметьевском районе нелегальную свалку из строительных материалов и медицинских карточек пациентов.

Площадь захламления составила 24 кв.м. Предположительно, отходы вывезены из лечебно-профилактического учреждения города при проведении капитального ремонта корпусов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

В настоящее время ведется административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

Ранее сотрудники управления Росприроднадзора по РТ нашли несанкционированную свалку напротив кладбища Киндери.

Общество Татарстан
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