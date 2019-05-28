В Альметьевском районе обнаружили нелегальную свалку с медицинскими карточками пациентов

Специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в ходе проведения выездной проверки обнаружили в Альметьевском районе нелегальную свалку из строительных материалов и медицинских карточек пациентов.



Площадь захламления составила 24 кв.м. Предположительно, отходы вывезены из лечебно-профилактического учреждения города при проведении капитального ремонта корпусов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.



В настоящее время ведется административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».



Ранее сотрудники управления Росприроднадзора по РТ нашли несанкционированную свалку напротив кладбища Киндери.

