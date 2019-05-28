Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ, подписанный Зеленским, размещен на сайте президента Украины.



Этим документом Зеленский отменил действие одного из положений указа 2017 года, которое было подписано предыдущим лидером страны Петром Порошенко и лишало Саакашвили гражданства.



Сам Саакашвили тогда заявил, что Петр Порошенко нарушил конституцию страны и международные обязательства Украины, лишив его гражданства. При этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины заявил, что продолжает считать себя гражданином Украины.



На днях СМИ сообщили, что Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину 29 мая.

