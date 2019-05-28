Самарская область и «Ростех» подписали соглашение о создании научно-образовательного центра

Самарская область и госкорпорация «Ростех» заключили соглашение о создании научно-образовательного центра (НОЦ) в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.



«Для нас важно, чтобы в этом центре велась не только подготовка и переподготовка специалистов, но и, самое главное, — создание новых технологий, новых продуктов, которые можно было бы затем реализовывать, производить на предприятиях. Это основная задача», — отметил Сергей Чемезов.

Дмитрий Азаров обратил внимание на важность подписания дорожной карты по реализации соглашения. Сергей Чемезов предложение поддержал. Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.



Ранее президент России Владимир Путин поручил до 2022 года создать 15 научно-образовательных центров.

