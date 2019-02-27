Путин поручил, чтобы к 2021 году во всех школах был высокоскоростной интернет

В перечне поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию говорится о задаче правительства страны, которое должно обеспечить подключение до конца 2021 года всех школ к высокоскоростному интернету, сообщается на официальном портале президента РФ.

Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 1 сентября 2019 года, затем — один раз в год. Кроме того, правительство РФ должно создать до 1 января 2022 года 15 научно-образовательных центров, до конца этого года пять из них должны начать функционировать. Они расположатся, например, в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что есть поручение правительству РФ о внесении в законодательство страны изменений, которые предусматривают оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит. Подразумевается выплата из федерального бюджета в 450 тыс. рублей, которые пойдут в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей.



