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КАМАЗ выплатил по облигациям 138 млн рублей

10:39, 28.05.2019
КАМАЗ выплатил по облигациям 138 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» отчиталось о выплате процентов по облигациям серии БО-04. Сумма выплаты составила 138 млн рублей.

Общий размер процентов, подлежавшего выплате по седьмому купону — 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. На одну бумагу выплачено 46,12 рубля.

Период, за который выплачивались доходы: с 26 ноября 2018 года по 27 мая 2019-го.

Ранее сообщалось, что по облигациям серии БО-08 КАМАЗ выплатил 134 млн рублей.

ЭкономикаФинансыПромышленность Татарстан
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