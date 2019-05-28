Объем попуска воды на Нижнюю Волгу сокращен до 69 куб. км вместо прогнозных 90 куб. км

Фото: Инна Серова

Объем попуска воды на Нижнюю Волгу сокращен до 69 куб. км вместо 90 куб. км, рассчитанного на основании предыдущего прогноза Росгидромета (при оптимальном объеме 120 куб. км), сообщили на проходящем сегодня в Госсовете РТ заседании парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

На заседании, посвященном обмелению Куйбышевского водохранилища, также сообщили, что в этом году приток воды в Куйбышевское и другие водохранилища Волжско-Камского каскада был ниже нормы на 25—30%, а в настоящее время сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы уменьшаются. Куйбышевское водохранилище перешло в режим весеннего наполнения.

Ранее «Реальное время» писало, что катастрофические последствия обмеления Волги приняли, по оценкам специалистов, необратимый характер.