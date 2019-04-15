В Татарстане могут создать центр для одаренных детей по модели «Сириуса»

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов накануне встретился с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в образовательном центре «Сириус» в Сочи.



Они обсудили концепцию создания и развития регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, Шмелева планирует посетить Татарстан для участия в заседании Межведомственного координационного совета по реализации республиканской Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи «Перспектива», где будет обсуждаться модель регионального центра «Сириус».

Напомним, в октябре 2017 года образовательный центр «Сириус» в Сочи посещал президент РТ Рустам Минниханов. В ходе его визита обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия центра «Сириус» и Татарстана.