Прокурор Татарстана забраковал генплан Актаныша

В Верховном суде Татарстана прошло рассмотрение гражданского дела по иску Федерального агентства лесного хозяйства к совету Актанышского муниципального района о признании недействующим генплана Актаныша, сообщает прокуратура РТ. Речь шла о включении в границы населенного пункта участков, которые находятся на землях лесного фонда. Прокуратуру на заседании представлял глава ведомства Илдус Нафиков.

Установлено, что оспариваемый генплан утвержден решением совета Актанышского района. Акт принят, несмотря на отсутствие полномочий. Ответчик не представил доказательства проведения публичных слушаний.

Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Между тем эти участки включены в границы Актаныша без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства. Суд согласился с заключением прокурора, исковое заявление удовлетворено. Генплан Актаныша признан недействующим.