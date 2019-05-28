«Связной» и «Евросеть» объявили о завершении слияния

Группа компаний «Связной» и «Евросеть» сообщили о завершении этапа объединения. Новым гендиректором группы стала Оксана Гуськова, ранее занимавшая должность вице-президента «Связного» по коммерческой деятельности.

«Группа «Связной» объявляет об успешном завершении интеграции лидеров рынка — розничных сетей «Связной» и «Евросеть». В результате объединения компаний сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлен переход на единую логистическую систему, произведено слияние юридических лиц операционных компаний», — сообщила пресс-служба компании.

Как сообщает Rusbase, предыдущий гендиректор «Связного» Александр Малис, возглавивший компанию год назад, покинет пост. Его место займет Гуськова, которая приступит к исполнению обязанностей с 1 июня.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала слияние двух сетей в апреле 2018 года. В результате сделки компании создадут крупнейшую в мире сеть салонов сотовой связи.

