Александр Малис возглавил объединенную компанию «Евросети» и «Связного»
Президент «Евросети» Александр Малис назначен CEO объединенной компании «Евросети» и «Связного». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Уточняется, что в совет директоров СП вошли четыре представителя группы SLV и два представителя «Мегафона».
Накануне «Мегафон» и группа SLV Олега Малиса закрыли сделку по объединению ретейлеров. Согласно условиям сделки, основным акционером объединенной компании стала группа SLV, «Мегафон» получил 25% плюс одну акцию объединенной компании.
Ранее группа SLV была контролирующим акционером «Связного», «Мегафону» принадлежало 100% «Евросети».
Ранее слияние салонов связи «Евросеть» и «Связной» в одну компанию одобрила Федеральная антимонопольная служба.
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