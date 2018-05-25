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Александр Малис возглавил объединенную компанию «Евросети» и «Связного»

11:19, 25.05.2018
Александр Малис возглавил объединенную компанию «Евросети» и «Связного»
Фото: ru.wikipedia.org / I, Lite

Президент «Евросети» Александр Малис назначен CEO объединенной компании «Евросети» и «Связного». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что в совет директоров СП вошли четыре представителя группы SLV и два представителя «Мегафона».

Накануне «Мегафон» и группа SLV Олега Малиса закрыли сделку по объединению ретейлеров. Согласно условиям сделки, основным акционером объединенной компании стала группа SLV, «Мегафон» получил 25% плюс одну акцию объединенной компании.

Ранее группа SLV была контролирующим акционером «Связного», «Мегафону» принадлежало 100% «Евросети».

Ранее слияние салонов связи «Евросеть» и «Связной» в одну компанию одобрила Федеральная антимонопольная служба.

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