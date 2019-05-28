Utair заявила о новом плане спасения от банкротства

Авиакомпания Utair выступила с предложением к банкам пролонгировать кредиты на 31,4 млрд рублей на 35 лет под символические 0,01%, сообщает РБК.

Ранее компания уже просила списать эту часть долга, но банки отказались. Предложение с новым вариантом урегулирования задолженности было отправлено еще 15 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиакомпания Utair может прекратить полеты из-за долгов в 65,8 млрд рублей. В отчетности компании указано, что риски остановки деятельности перевозчика существуют. Долги компания накопила, допустив просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. Это объясняется необходимостью продолжения деятельности в убыточный сезон.

