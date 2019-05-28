Росреестр прокомментировал законопроект о запрете публикации данных о владельцах недвижимости

Минэкономразвития совместно с Росреестром разработало проект федерального закона, который может запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости. На официальном портале Росреестра размещен комментарий по данной инициативе.

Цель законопроекта — исключение деятельности «сайтов-двойников». Сейчас действует множество сайтов, которые идентичны официальному сайту Росреестра. Это вводит в заблуждение людей и организации. Для предотвращения деятельности подобных сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату. В Росреестре подчеркивают, что проект закона не нарушает принцип открытости ЕГРН.

Проект закона не предлагает менять процедуру предоставления сведений ЕГРН. Речь о введении административной ответственности за перепродажу сведений, которые содержатся в государственном реестре.