В 2021 году в России заработает сервис, который сможет выявлять дороги с высоким риском ДТП

В октябре 2021 года в России появится сервис выявления дорог с повышенным риском возникновения ДТП, сообщает «РИА Новости».

Сервис даст возможность выявить участки повышенного риска, сформулировать рекомендации по снижению риска аварий, кроме того, своевременно предупредить водителей о повышенной опасности на этих участках при определенных погодных условиях. Сервис сможет определять аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта. Потенциальные потребители сервиса — собственники дорог, эксплуатирующие организации и провайдеры мобильных навигационных систем.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, как власти региона планируют бороться с авариями на дорогах и трассах.

