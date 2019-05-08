Голикова: за три месяца смертность в России снизилась на 3%

По итогам первого квартала 2019 года смертность населения России снизилась на 3%.



«Такое снижение произошло за первый квартал в 60 регионах страны. В том числе свыше 5% в 26 регионах страны», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Наибольшее снижение смертности было зафиксировано в Пензенской области, а также Ленинградской и Псковской областях, пишет RNS.



Напомним, что по итогам 2018 года естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек. В прошлом году в стране родилось 1,599 млн человек, умерло — 1,817 млн человек. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 млн 793,7 тыс. человек.