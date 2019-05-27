Совместное предприятие КАМАЗа и Daimler может локализовать производство рам и топливных баков

Совместное предприятие КАМАЗа и Daimler — «Даймлер Камаз Рус» — может локализировать производство рам и топливных баков.

«Я очень верю в возможность локализации рамы и надеюсь, что мы сможем как можно скорее локализовать производство рам. Вторым проектом может стать локализация топливного бака — мы также плотно работаем над этим проектом, это тоже проект с большими инвестициями, дающий высокую долю себестоимости», — сказал гендиректор СП Андреас Дойшле, пишет «Прайм».

Возможные места локализации производств он не назвал.

Напомним, сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Набережных Челнах завод каркасов кабин КАМАЗа. Завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь предприятия составляет 70 тыс. квадратных метров, а мощность — 55 тыс. кабин в год.