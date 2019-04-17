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МЧС: в результате падения подъемного крана в Казани никто не пострадал

14:47, 17.04.2019
МЧС: в результате падения подъемного крана в Казани никто не пострадал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В главке МЧС по Татарстану сообщили, что падение башенного крана в Казани обошлось без жертв. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о происшествии поступило в 13:01. Отмечается, что упал не весь кран, а только часть его стрелы. Обрушение зафиксировано по адресу: ул. Павлюхина, 89.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-1 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» установлено, что произошло падение стрелы башенного крана с высоты 50 метров», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Повреждение получили здание подстанции и припаркованная рядом «Волга».

Происшествия Татарстан
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