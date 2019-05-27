В Татарстане за один день утонули два человека

Фото: МЧС

Накануне, 26 мая, в Татарстане в необорудованных для купания местах утонули два человека.



Вчера утром в МЧС поступило сообщение о том, что на реке Ик, вблизи населенного пункта Старая Александровка Мензелинского района РТ, утонул мужчина из Башкирии. Он приехал со знакомыми 25 мая на рыбалку. По словам его товарищей, в процессе рыбалки они употребляли спиртные напитки. Завершив рыбалку утром, один из рыбаков решил искупаться. Проплыв около 25 метров от берега, мужчина ушел под воду. Позже было обнаружено его тело, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Вечером в заливе Волги, возле СНТ «Залив» вблизи поселка Победилово Приволжского района Казани, на глазах у очевидцев мужчина купался в необорудованном месте и ушел под воду. Велись водолазные поиски. Тело погибшего обнаружили сегодня утром.

«Вода еще не прогрелась, температура воды не превышает 12 градусов и резкое переохлаждение организма может закончиться трагически. Купание в холодной воде может привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. Это очень опасно: судороги — одна из основных причин гибели на воде!», — предупредили в МЧС.

Ранее в МЧС предостерегли жителей Татарстана от преждевременных купаний.