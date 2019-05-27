В Казани на очистку озер и прудов потратят более 2 млн рублей

В Казани в 2019 году направят чуть более 2 млн рублей на очистку водоемов от мусора и зарослей камыша. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Победитель аукциона должен будет очистить Адмиралтейский пруд, пруды в парке Победа, озеро Харовое, пруд на улице Чуйкова, а также бассейн «Комсомольское озеро» в Дербышках. Чистка должна быть проведена на берегу и поверхности воды. Также подрядчик обязуется собрать случайный мусор и обрезать стебли многолетних растений.

Ранее сообщалось, что в Казани на содержание фонтанов в этом году направят более 19 млн рублей.

