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ХК «Нефтехимик» подписал Александра Черникова

19:14, 27.05.2019
ХК «Нефтехимик» подписал Александра Черникова

Контракт нижнекамского клуба и форварда Александра Черникова рассчитан на один год.

Сезон 2018/2019 34-летний форвард провел во владивостокском «Адмирале», где в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 28 (10+18) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге Черников провел 581 игру и набрал 194 (82+112) балла.

«Мы рады приветствовать Александра в Стае и желаем ему успешного сезона!» — говорится на официальном сайте «Нефтехимика».

СпортХоккей Татарстан
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