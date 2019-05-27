ХК «Нефтехимик» подписал Александра Черникова

Контракт нижнекамского клуба и форварда Александра Черникова рассчитан на один год.

Сезон 2018/2019 34-летний форвард провел во владивостокском «Адмирале», где в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 28 (10+18) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге Черников провел 581 игру и набрал 194 (82+112) балла.



«Мы рады приветствовать Александра в Стае и желаем ему успешного сезона!» — говорится на официальном сайте «Нефтехимика».