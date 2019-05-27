В Минсельхозе Татарстана прокомментировали данные Гринписа о площади неиспользуемых сельхозземель

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан прокомментировали данные Гринписа, согласно которым республика заняла седьмое место в России по площади неиспользуемых сельхозземель.



Согласно материалам Гринписа, в Татарстане площадь таких земель составляет 2160 тысяч га, что соответствует 32% от площади региона. В Минсельхозе РТ считают эти данные неверными.

«По данным государственного учета земель, утвержденным Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан №1984-р от 06.08.2018 «О наличии земель в Республике Татарстан и распределении их по категориям и угодьям на 01.01.2018 года», общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4630 тыс. га, в т. ч. 4307 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 3274 тыс. га пашни. Остальные площади заняты сенокосами, пастбищами и прочими неудобными для сельхозпроизводства землями. Из 3274 тыс. га пашни в обработке 3240 тыс. га, а необрабатываемая площадь составляет 34 тыс. га», — приводит пресс-служба ведомства комментарий начальника отдела земельных и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Александра Дружина.

В Минсельхозе РТ также подчеркнули, что намерены направить на имя Гринписа официальное обращение.

