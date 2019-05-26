В Саратове скорая столкнулась с легковушкой, пострадали четыре человека

В центре Саратова столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД, авария произошла в 14.47 (13.47 мск), На пересечении улиц Большая Горная и Университетская столкнулись автомобиль скорой помощи «Газель» и автомобиль Kia. В итоге в больницу были доставлены трое пассажиров «скорой» и пассажирка Kia».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областного минздрава Александра Колоколова, машина скорой помощи, которая попала в ДТП, ехала с включенным спецсигналом на экстренный вызов к месту аварии.