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Китайские таможенники будут проверять переписку туристов в мессенджерах

16:59, 27.05.2019
Китайские таможенники будут проверять переписку туристов в мессенджерах
Фото: customs.gov.cn

Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило россиян о новых мерах пограничного контроля. Китайские власти решили проверять переписку туристов в Wechat, WhatsApp, Viber и других мессенджерах.

При въезде в Китай, а также при транзитном путешествии через международные аэропорты этой страны миграционные власти могут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда, передает «Интерфакс».

Для этого таможенники могут провести индивидуальные собеседования и даже проверить содержимое смартфона прибывшего в КНР иностранца.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.

При этом если миграционная служба найдет несоответствие визы и реальной цели въезда, туриста отправят в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Питание при этом предоставляется однократно. Человек будет содержаться там до ближайшего обратного рейса в страну прибытия.

Общество
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