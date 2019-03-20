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Казанский «Баскет-холл» в нынешнем году ожидает реконструкция

15:53, 20.03.2019
Казанский «Баскет-холл» в нынешнем году ожидает реконструкция
Фото: wikipedia.org

О том, что в 2019 году планируется капитальный ремонт главной баскетбольной арены республики, «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

Известно, что проводить ремонтные работы будет казанское предприятие «Татинвестгражданпроект» Аделя Хуснутдинова.

«Смета на ремонт «Баскет-холла» была составлена специалистами ГУП «Татинвестгражданпроект». В ней были учтены все необходимые работы по приведению спортивного объекта в состояние, которое соответствует требованиям современных соревнований и организации учебно-тренировочного процесса», — говорится в сообщении Минспорта РТ.

СпортВолейболБаскетболНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан
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