Вице-премьер РФ Акимов возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис

Председателем наблюдательного совета Университета Иннополис избран вице-премьер РФ Максим Акимов. Решение было принято учредителями вуза на прошлой неделе.

Кроме того, в состав набсовета вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также в списке значатся министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров, директор университета Кирилл Семенихин и старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов, сообщается на сайте Министерства информатизации и связи республики.



В феврале СМИ сообщали, что Максим Акимов может войти в наблюдательный совет Университета Иннополис. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова тогда заявила, что вхождение Акимова в набсовет вуза не обсуждалось.

