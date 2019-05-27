Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вице-премьер РФ Акимов возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис

14:21, 27.05.2019
Вице-премьер РФ Акимов возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис
Фото: tatarstan.ru

Председателем наблюдательного совета Университета Иннополис избран вице-премьер РФ Максим Акимов. Решение было принято учредителями вуза на прошлой неделе.

Кроме того, в состав набсовета вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также в списке значатся министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров, директор университета Кирилл Семенихин и старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов, сообщается на сайте Министерства информатизации и связи республики.

В феврале СМИ сообщали, что Максим Акимов может войти в наблюдательный совет Университета Иннополис. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова тогда заявила, что вхождение Акимова в набсовет вуза не обсуждалось.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Ильей Славутским, актером, режиссером и фотохудожником

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров