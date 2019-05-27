Коломойский объяснил причину конфликта с Порошенко

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что причиной конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко стал принадлежащий ему телеканал «1+1».

По его словам, Порошенко лично требовал от него повлиять на руководителей телеканала.

«Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию [президента], приходил. Один из вопросов был: «1+1» что-то не то показал», — цитирует Коломойского «Украинская правда».

Также бизнесмен добавил, что не влияет на журналистов канала и не решает, какие материалы выпускать в эфир.

Стоит отметить, что Коломойский владеет медиахолдингом «1+1», куда входят такие телеканалы как «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс». Состояние украинского предпринимателя оценивается в 1,4 млрд долларов.

Напомним, в середине мая Коломойский вернулся на Украину спустя два года после того, как был национализирован крупнейший частный банк «Приватбанк», которым он владел.