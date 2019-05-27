Ак Барс Банк получил награду от «Беларусбанка» за эффективное сотрудничество

Ак Барс Банк отмечен наградой «Беларусбанка» в номинации Bright year, ambitious you за плодотворное сотрудничество в 2018 году на прошедшем в Минске Дне финансовых институтов.

«Мы высоко оцениваем уровень и глубину нашего сотрудничества с «Беларусбанком», крупнейшим банком в Республике Беларусь. Наше взаимодействие с коллегами включает в себя все виды межбанковских операций, включая торговое финансирование, межбанковские кредиты, конверсионные операции, сделки своп, организацию и участие в синдицированных кредитах, привлекаемых «Беларусбанком», и другие типы операций. Наш общий объем сотрудничества в настоящее время составляет более 150 млн евро. Мы планируем продолжать планомерное наращивание объемов сотрудничества с «Беларусбанком», — прокомментировал Марк Рубинштейн, управляющий директор по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка.

В форуме приняли участие представители России, Китая, Казахстана, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Словении и других стран. Эксперты обсудили инвестиционный климат Беларуси, перспективные сферы сотрудничества компаний-партнеров и потенциал «Беларусбанка» в области поддержки национальной экономики.

«Беларусбанк» — системообразующий банк Беларуси, обслуживающий четверть внешнеторгового оборота республики. Объем иностранного фондирования, привлеченного в национальную экономику в 2018 году, составил порядка 2 млрд долларов.

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