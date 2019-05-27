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Делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетит Финляндию

11:01, 27.05.2019
Делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетит Финляндию
Фото: tatarstan.ru

2 июня запланирован визит делегации Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в Финляндию, сообщает пресс-служба президента РТ.

Подробности визита пока не раскрываются.

Напомним, в начале декабря 2018 года Рустам Минниханов провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которой пригласил его посетить Татарстан.

Минниханов поблагодарил Ниинисте за возможность встречи. В ходе беседы президент РТ рассказал об опыте работы с финскими компаниями, особенностях взаимной торговли, взаимодействии в области образования, науки и туризма, контактах между вузами.

ОбществоВласть Татарстан
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