Минниханов пригласил президента Финляндии посетить Татарстан

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которой пригласил его посетить Татарстан.

Минниханов поблагодарил Ниинисте за возможность встречи. В ходе беседы президент РТ рассказал об опыте работы с финскими компаниями, особенностях взаимной торговли, взаимодействии в области образования, науки и туризма, контактах между вузами.



Также речь шла о местной татарской общине. Стороны отметили их активную позицию в вопросах сохранения родной культуры, традиций и языка, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее во время своего визита в Хельсинки Минниханов обсудил проекты создания ветроэнергетических станций с финской компанией Fortum. Также президент РТ ознакомился с новыми проектами финской строительной компании «ЮИТ».