«Аэрофлот» отменил вылет Sukhoi Superjet 100 из Уфы в Москву

Российская авиакомпания «Аэрофлот» решила отменить рейс SU-1259 из Уфы в Москву. Об этом заявил руководитель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, плановое время вылета самолета Sukhoi Superjet 100 было запланировано на 21:00 по местному времени. Все 66 пассажиров были заранее оповещены об отмене рейса.

«Люди будут переоформлены на другие рейсы «Аэрофлота». К авиакомпании претензий не имеется», — отметил Мухаметьянов.

О причинах отмены не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Москвы в Уфу также был отменен по неизвестным причинам.