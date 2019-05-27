«Аэрофлот» отменил вылет Sukhoi Superjet 100 из Уфы в Москву
Российская авиакомпания «Аэрофлот» решила отменить рейс SU-1259 из Уфы в Москву. Об этом заявил руководитель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
По его словам, плановое время вылета самолета Sukhoi Superjet 100 было запланировано на 21:00 по местному времени. Все 66 пассажиров были заранее оповещены об отмене рейса.
«Люди будут переоформлены на другие рейсы «Аэрофлота». К авиакомпании претензий не имеется», — отметил Мухаметьянов.
О причинах отмены не сообщается.
Напомним, на прошлой неделе вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Москвы в Уфу также был отменен по неизвестным причинам.БизнесТранспортОбщество Башкортостан
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