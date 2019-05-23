Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Москвы в Уфу отменен по неизвестным причинам
В Шереметьево отменили вылет самолета Sukhoi Superjet 100 в Уфу. Об этом сообщается на онлайн-табло уфимского аэропорта.
Согласно данным, рейс SU-1258 авиакомпании «Аэрофлот» должен был отправиться из Москвы в 16.00 и прибыть в 20.05. Причины отмены неизвестны.
В настоящее время информация уточняется.
Напомним, в минувшие выходные в уфимском аэропорту задержали вылет рейса в Москву.БизнесТранспорт Башкортостан
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