В Госдуме предлагают запретить иностранным компаниям быть операторами такси в России

В законопроект об агрегаторах такси внесены поправки, согласно которым иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять услуги на территории России, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.



— Мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом, — заметил Москвичев.

Напомним, ранее сообщалось, что водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму РФ.

