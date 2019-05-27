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В Госдуме предлагают запретить иностранным компаниям быть операторами такси в России

10:02, 27.05.2019
В Госдуме предлагают запретить иностранным компаниям быть операторами такси в России
Фото: realnoevremya.ru

В законопроект об агрегаторах такси внесены поправки, согласно которым иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять услуги на территории России, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

— Мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом, — заметил Москвичев.

Напомним, ранее сообщалось, что водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму РФ.

ОбществоВластьИнфраструктура
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