В Грузии уволили чиновницу за шествие ансамбля с российскими флагами

Министра образования и культуры Аджарской автономной республики Грузии Ингу Шамилишвили уволили после шествия в Батуми российского детского ансамбля, участники которого несли в руках флаги РФ и плакат с надписью «Россия». Мероприятие прошло в честь Дня независимости Грузии.

Одной из причин увольнения чиновницы стало ее заявление о том, что российские флаги в руках участников шествия не имеют отношения к политике, пишет «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили на смотре вооруженных сил в честь Дня независимости пожаловалась на то, что второй государственный язык страны — абхазский — «находится на грани исчезновения».

Причиной этого она назвала Россию, которая «проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка».