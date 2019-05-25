Новости спорта

14:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Японии прервали ледовое шоу с Загитовой, Медведевой и Плющенко из-за землетрясения

12:58, 25.05.2019
В Японии прервали ледовое шоу с Загитовой, Медведевой и Плющенко из-за землетрясения
Фото: ru.wikipedia.org

В Японии прервали ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов из-за землетрясения в префектуре Тиба.

Магнитуда толчков составила 5,1 балла. Шоу было приостановлено во время проката Евгения Плющенко, пишет Sports.ru. Фигуристка Евгения Медведева в Instagram отреагировала на инцидент шуткой: «Это просто я откаталась».

В шоу Fantasy On Ice также принимают участие Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Ранее сегодня у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.

СпортФигурное катание
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров