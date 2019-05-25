Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

В США умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Ему было 89 лет. Об этом говорится в сообщении независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter, одним из основателей которого был физик.

Причина смерти не уточняется.

Гелл-Манн в 1961 году предложил новую классификацию частиц-адронов, а позднее разработал кварковую модель элементарных частиц. Был автором термина «кварк». В 1969 году он получил Нобелевскую премию «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».