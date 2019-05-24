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В Пензенской области депутата обвиняют в попытке заживо сжечь односельчанина

23:35, 24.05.2019
В Пензенской области депутата обвиняют в попытке заживо сжечь односельчанина
Фото: penza.sledcom.ru

Депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области арестовали по обвинению в попытке заживо сжечь односельчанина, сообщает СУ СК РФ по Пензенской области.

По данным следствия, 17 апреля 55-летний депутат встретил односельчанина, с которым он долгое время конфликтовал. Последний был в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись этим, депутат облил ноги односельчанина соляркой и поджог их. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью в виде термических ожогов, сейчас он находится в одной из больниц Пензы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее выпускник школы в поселке Юрино во время линейки, посвященной последнему звонку, напал на депутата Госсобрания Марий Эл от «Единой России» Екатерину Вахитову.

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