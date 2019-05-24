Евгений Колесников: «Пропускать больше 100 очков — это непозволительно»

Атакующий защитник казанского УНИКСа подвел итоги второго матча полуфинальной серии против подмосковных «Химок» (98:103) и объяснил, почему не удалось сдержать соперника.

— По трехочковым сегодня мы даже превзошли — 13 против 12 у «Химок» в отличе от прошлого матча, когда почти не бросали.

— Это в принципе не показатель, что мы столько забили из-за дуги. Да, хороший процент был, но игра проиграна и эти показатели уже — чисто статистика, и ни о чем не говорят. Так что можно их выбросить и готовиться к следующей игре.

— «Химки» сегодня чем-то удивили?

— Нет, ничем. Мы готовились, но просто они попали достаточно большое количество очков, и возможно нам не хватало агрессии, и в конце они добили, конечно. Пропускать 100 очков — это просто непозволительно, конечно.

— Следующая будет другая игра?

— Почему другим? Будем так же работать, так же будет борьба. Битва идет на выживание, шанса оступиться нет ни у кого.

— Сегодня у соперника все практически идеально по всем показателям с точки зрения баланса.

— В прошлый раз они почувствовали бросок в первой четверти и стали акцентировать внимание именно на трехочковой дуге. А в этой игре они уже стали действовать «изнутри», и соответственно у них этот баланс получился. Они достаточно большое количество забили именно изнутри, по сравнению с прошлой игрой.

— Что нужно поменять в игре УНИКСа с точки зрения персональной опеки игроков «Химок»?

— Я думаю, у нас все хорошо, просто нужно действовать более агрессивно, больше внимания уделять броскам — мы сегодня позволили им 10-12 легких бросков, с быстрого прорыва — еще 10 очков они забили просто по нашей невнимательности. Если бы учли все эти моменты, как-раз они недополучили бы 20 очков и была бы наша победа, — приводит слова защитникаУНИКСа из «Баскет Холла» корреспондент «Реального времени».