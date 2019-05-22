УНИКС обыграл «Химки» со счетом 96:91

УНИКС одержал победу над «Химками» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 96:91 в пользу казанских баскетболистов. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Химок» Алексей Швед, на его счету 36 очков. Второй матч серии между командами состоится 24 мая в Казани.

Напомним, ранее УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв «Калев». Счет был 96:84 в пользу казанской команды. Самым результативным игроком того матча стал защитник казанцев Эррик Макколум, который набрал 24 очка. У «Калева» 19 очков на счету Арнетта Моултри.

