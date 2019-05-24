Новости экономики

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Экс-посол Италии в России стал зампредом ВЭБ.РФ

18:09, 24.05.2019
Экс-посол Италии в России стал зампредом ВЭБ.РФ
Фото: mil.ru

Бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини стал заместителем председателя корпорации развития ВЭБ.РФ.

«В должности заместителя председателя государственной корпорации развития он будет курировать международный блок», — говорится в сообщении ВЭБ.РФ, которое приводит RNS.

В 2013—2017 годах Рагальини был чрезвычайным и полномочным послом Италии в РФ. Также работал в Иране, Канаде, Индии, Ираке. Занимал должности в Министерстве иностранных дел и Совете министров Италии.

ЭкономикаОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров