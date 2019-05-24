Экс-посол Италии в России стал зампредом ВЭБ.РФ

Бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини стал заместителем председателя корпорации развития ВЭБ.РФ.



«В должности заместителя председателя государственной корпорации развития он будет курировать международный блок», — говорится в сообщении ВЭБ.РФ, которое приводит RNS.

В 2013—2017 годах Рагальини был чрезвычайным и полномочным послом Италии в РФ. Также работал в Иране, Канаде, Индии, Ираке. Занимал должности в Министерстве иностранных дел и Совете министров Италии.

