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Происшествия

В Башкирии сотрудник колонии случайно выстрелил в ногу коллеги

16:23, 24.05.2019
В Башкирии сотрудник колонии случайно выстрелил в ногу коллеги
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сотрудник исправительной колонии №7 в Мелеузе Башкирии случайно выстрелил в ногу коллеге во время чистки оружия.

Как передает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник, инцидент произошел накануне. В результате раненый сотрудник попал в больницу.

На данный момент проводится проверка. Материалы будут переданы в следственные органы для дачи юридической оценки произошедшего и принятия решения.

Происшествия
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