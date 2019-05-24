В Башкирии сотрудник колонии случайно выстрелил в ногу коллеги

Сотрудник исправительной колонии №7 в Мелеузе Башкирии случайно выстрелил в ногу коллеге во время чистки оружия.

Как передает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник, инцидент произошел накануне. В результате раненый сотрудник попал в больницу.

На данный момент проводится проверка. Материалы будут переданы в следственные органы для дачи юридической оценки произошедшего и принятия решения.