В Башкирии сотрудник колонии случайно выстрелил в ногу коллеги
Сотрудник исправительной колонии №7 в Мелеузе Башкирии случайно выстрелил в ногу коллеге во время чистки оружия.
Как передает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник, инцидент произошел накануне. В результате раненый сотрудник попал в больницу.
На данный момент проводится проверка. Материалы будут переданы в следственные органы для дачи юридической оценки произошедшего и принятия решения.Происшествия
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