Доход главы Удмуртии в 2018 году сократился в 7,5 раза

Глава Удмуртии Александр Бречалов заработал 4,53 млн рублей по итогам 2018 года, что в 7,5 раза меньше, чем в 2017 году.

Согласно декларации, которая размещена на сайте главы и правительства республики, в собственности Бречалова находятся половина четырехкомнатной квартиры площадью 149,5 кв. м. Также ему принадлежат автомобили Volkswagen Multivan и Volkswagen 7HC Multivan.

Супруга главы Удмуртии заработала за прошлый год 3,95 млн рублей, что на 930 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. В ее собственности находятся половина четырехкомнатной квартиры площадью 149,5 кв. м, жилой дом площадью 80 кв. м, а также три земельных участка площадью 3,59 тыс. кв. м, 1,6 тыс. кв. м и 593 кв. м соответственно. Отметим, что самый большой из них не был указан в декларации 2017 года.



Напомним, в 2017 году Александр Бречалов задекларировал доход в размере 34 млн рублей, а в 2016 — 4,6 млн рублей. Резкое увеличение дохода главы Удмуртии связано с продажей недвижимости.

