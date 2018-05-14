Глава Удмуртии в 2017 году увеличил свой доход на 30 млн рублей за счет продажи имущества

По итогам 2017 года доход главы Удмуртии Александра Бречалова составил 34 млн рублей против 4,6 млн годом ранее. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте правительства региона.

Увеличение заработка произошло за счет продажи недвижимости — по сравнению с 2016 годом, в декларации за 2017 год отсутствуют земельный участок площадью 3 872 кв. м, нежилое административное здание площадью 375 кв. м и нежилое здание производственного назначения площадью 259 кв. м.

В собственности Бречалова остались 1/2 доли в четырехкомнатной квартире площадью 149,5 кв. м и автомобили Volkswagen Multivan и Volkswagen 7HC Multivan.

Его супруга в в 2017 году заработала 4,8 млн рублей с учетом суммы от продажи недвижимости. В ее собственности значатся два земельных участка площадью 1 600 и 593 кв. м, жилой дом в 80 кв. м и 1/2 доли в четырехкомнатной квартире.