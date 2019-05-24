Министр спорта РФ: РУСАДА полностью восстановлено в правах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью восстановлено в правах. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.



«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций», — сказал Колобков.

Он также добавил, что сейчас у РУСАДА и WADA нормальные рабочие отношения. По словам Колобкова, сейчас необходимо заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории, передает «РИА Новости».



Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года WADA приняло решение оставить статус соответствия РУСАДА.

