Против Порошенко возбудили третье уголовное дело — по факту легализации преступных доходов

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили третье уголовное дело.

«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 миллионов долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском», — заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Его слова приводит «РИА Новости».



Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении Порошенко по обвинению в превышении служебных полномочий. До этого Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-президента Украины по трем статьям: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий». Речь идет о конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года.