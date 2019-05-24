Замглавы МВД России, заявивший об упавшем уровне жизни полицейских, заработал в 2018 году 38 млн рублей

По итогам 2018 года самым богатым сотрудником МВД России стал замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Согласно декларации он заработал 38 млн рублей, что в 10 раз больше по сравнению с доходом за 2017 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД, заработок Гостева увеличился за счет получения единовременной соцвыплаты на приобретение или строительство жилья.

Ранее Гостев заявил, что уровень жизни российских полицейских упал. Так, в период с 2012 по 2017 год «размеры денежного довольствия» сотрудников МВД не менялись из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат.