Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 65,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе рубль будет стабильным и будет торговаться в интервале 64,5—65,5 рубля за 1$. Российскую валюту поддерживают успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, также на предстоящей неделе активную поддержку рублю окажет пик налоговых платежей. Санкционная риторика США в отношении России отошла на второй план, но может стать вновь актуальной, если западные страны примут реальные шаги против Российской Федерации.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ожидает коррекцию в паре руб./долл. на фоне закрытия позиций инвесторами перед выходными. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,35—65,10.

Вчера рубль закрылся на отметке в 64,77 руб./долл. Ослаблению рубля способствовало резкое падение нефтяных котировок с отметки в 70,40 долл./бар. до отметки в 67,02 долл./бар. на минимуме. Падение котировок черного золота связано с ростом запасов в США и ожиданиями участников рынка по снижению спроса на нефть на фоне торговых противоречий между США и Китаем.

Тем временем аналитики Goldman Sachs Group, Nomura Holdings и JPMorgan Chase пересмотрели свои прогнозы относительно торговой войны США и Китая. На текущий момент аналитики оценивают вероятность повышения пошлин до конца года в 65%, причем ожидается, что произойдет это уже в III квартале 2019 года. Специалисты JPMorgan ожидают, что включительно до 2020 года введенные пошлины будут сохранены. Также введение 25% тарифов на оставшиеся товары на 300 млрд долл., которые Китай импортирует во второй половине 2019 года, приведет к падению юаня на семь единиц.