СМИ сообщили о скорой отставке Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить о своей отставке. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Предварительно, уход с поста случится после встречи Мэй с главой комитета 1922 Консервативной партии сэром Грэмом Брейди. Отставка может произойти на фоне разногласий с правительством по Brexit.

Издание отмечает, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила о «смелом предложении» британским депутатам по Brexit.