СМИ сообщили о скорой отставке Терезы Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить о своей отставке. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.
Предварительно, уход с поста случится после встречи Мэй с главой комитета 1922 Консервативной партии сэром Грэмом Брейди. Отставка может произойти на фоне разногласий с правительством по Brexit.
Издание отмечает, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией.
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила о «смелом предложении» британским депутатам по Brexit.ОбществоВласть
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