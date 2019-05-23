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СМИ сообщили о скорой отставке Терезы Мэй

08:22, 23.05.2019
СМИ сообщили о скорой отставке Терезы Мэй
Фото: flickr.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить о своей отставке. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Предварительно, уход с поста случится после встречи Мэй с главой комитета 1922 Консервативной партии сэром Грэмом Брейди. Отставка может произойти на фоне разногласий с правительством по Brexit.

Издание отмечает, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила о «смелом предложении» британским депутатам по Brexit.

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