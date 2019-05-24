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В МЧС предупредили жителей Татарстана о сильном ветре

08:47, 24.05.2019
В МЧС предупредили жителей Татарстана о сильном ветре
Фото: wikimedia.org / Famartin

Сегодня днем в Татарстане сохранится сильный северный ветер. Его скорость будет достигать 15—17 м/с.

Республиканский главк МЧС рекомендовал находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.

Спасатели советуют держаться подальше от рекламных конструкций, не подходить к деревьям и линиям электропередач.

Водителям стоит отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Общество Татарстан
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